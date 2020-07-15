Путин заложит в Керчи боевые корабли для ВМФ взамен «Мистралей»

Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра примет участие в торжественной церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота в Керчи. О ближайших планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, завтра президент будет работать в Крыму, конкретно в Керчи.

Церемония закладки пройдёт на судостроительном заводе «Залив». Речь идет о начале строительства универсальных десантных кораблей проекта «Прибой». Эти суда также могут использоваться в качестве вертолетоносцев. Они смогут брать на борт до 20 винтокрылых машин.

Данный проект призван заменить французские «Мистрали», контракт на постройку которых был расторгнут Парижем на фоне антироссийских санкций. Предполагается, что один из двух российских кораблей получит название «Севастополь».

