Путин одобрил создание Военно-строительной компании

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой «Военно-строительной компании». Документ размещён на официальном портале правовой информации. Функции и полномочия учредителя возложены на министерство обороны РФ.

Компания будет заниматься подготовкой документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием. На неё также возложены функции строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения таких объектов.

Кабинет министров должен в течение трёх месяцев утвердить устав и положение о наблюдательном совете компании, провести государственную регистрацию и размещение в Москве. Имущественный взнос Военно-строительной компании будет обеспечен за счёт средств Минобороны.

