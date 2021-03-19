Пропавшая с радаров НАТО российская подлодка сохраняет связь с командованием

Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» находится на связи и передает информацию, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что несколько кораблей НАТО в Средиземном море потеряли со своих радаров российскую подлодку. При этом США озабочены этим фактом, так как она способна собирать конфиденциальную информацию.

Командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов ранее в пятницу сообщал, что все шесть подлодок флота находятся на боевом дежурстве, передают «Известия».

Тем временем политолог объяснил Ura.ru, где будут воевать Россия и НАТО.







