Пропавшая с радаров НАТО российская подлодка сохраняет связь с командованием
Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» находится на связи и передает информацию, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что несколько кораблей НАТО в Средиземном море потеряли со своих радаров российскую подлодку. При этом США озабочены этим фактом, так как она способна собирать конфиденциальную информацию.
Командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов ранее в пятницу сообщал, что все шесть подлодок флота находятся на боевом дежурстве, передают «Известия».
Тем временем политолог объяснил Ura.ru, где будут воевать Россия и НАТО.
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