Военный психолог назвал причину неадекватного поведения срочника на Параде Победы
Военный психолог пояснил НСН, что алкогольная зависимость могла стать причиной атаки военнослужащего на автомобиль ФСО.
Сотрудники военной контрразведки задержали солдата, проходящего срочную службу, который разбил прикладом оружия окно машины ФСО, утверждая. что его «облучают». По предварительной версии следствия, задержанный расстроился из-за того, что его в последний момент его отправили в резерв, лишив возможности участвовать в параде Победы 24 июня. При этом, как отмечается, до поступления на срочную службу молодой человек страдал от алкогольной зависимости.
Военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН отметил, что не исключен вариант, при котором молодого человека в армию отправили родители, чтобы излечить его от алкогольной зависимости.
«Причиной его поступка могла стать абстиненция. Подобные состояния могут возникать у наркомана, когда ему не дают наркотики. Люди, которые находятся в зависимости, мучаются, когда не получают препараты. Зависимостей много, но механизм воздействия на организм одинаковый. Это тяжелое неизлечимое заболевание. Можно достигать определенного периода ремиссия, но непонятно, как человек попал в войска. Если зависимость установлена, что человек нуждается в лечение и контроле, даже стадия ремиссии не исключает срывов. Возможно, родители решили молодого человека таким образом вылечить, оправив в армию. Там ведь не дают препаратов», - предположил эксперт.
Версию Алексея Захарова подтвердил телеведущий Владимир Соловьев, который, комментируя произошедшее на своем YouTube -канале, сказал следующее:
«Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу», — рассказал Соловьев.
В отношении солдата-срочника возбуждено уголовное дело за неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу, а также хулиганство , Молодого человека в ближайшее время отправят на медицинское освидетельствование.
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