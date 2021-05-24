Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что консультации Владимира Путина с руководством Минобороны РФ - это регулярная практика, сообщает РИА Новости.
По его словам, всю последнюю неделю мая российский лидер будет находиться в Сочи, где с 25 мая проведёт серию военных совещаний с руководством оборонного ведомства и военно-промышленного комплекса, посвящённых вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений.
Представитель Кремля добавил, что подобные встречи с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК проводятся весной и осенью, но в прошлом году они прошли только только в ноябре.
Ранее президент России заявил, что власти будут делать всё для укрепления безопасности, сообщает Ura.ru. По словам Путина, всем, кто не испытывает к РФ добрых намерений, «выбьют зубы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
- Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
- Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
- Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru