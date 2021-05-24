Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что консультации Владимира Путина с руководством Минобороны РФ - это регулярная практика, сообщает РИА Новости.

По его словам, всю последнюю неделю мая российский лидер будет находиться в Сочи, где с 25 мая проведёт серию военных совещаний с руководством оборонного ведомства и военно-промышленного комплекса, посвящённых вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений.

Представитель Кремля добавил, что подобные встречи с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК проводятся весной и осенью, но в прошлом году они прошли только только в ноябре.

Ранее президент России заявил, что власти будут делать всё для укрепления безопасности, сообщает Ura.ru. По словам Путина, всем, кто не испытывает к РФ добрых намерений, «выбьют зубы».

