Министерство обороны РФ ведет борьбу с терроризмом на африканском континенте

В 2023 году отношения России и Африки вышли на новый уровень. Прошедший год запомнится как время внушительных побед российской дипломатии в Африке. Развитие партнерства с африканскими странами в военной области стало одной из наиболее приоритетных задач для внешней политики РФ. Одним из важнейших событий года, вне всяких сомнений, стал саммит «Россия – Африка», который в конце июля прошел в Санкт-Петербурге. Сегодня уже ни для кого не секрет, что африканский континент имеет все шансы стать новым мировым центром экономического роста. Мало того, что он чрезвычайно богат природными ресурсами, это еще и непрерывно растущий рынок сбыта различных товаров. Экспертами подсчитано, что к 2050 году в Африке будет жить порядка 2,5 миллиарда человек. Причем треть всей молодежи Земли, а значит, самого трудоспособного населения, придется именно на Африку. Перспективы для транснациональных корпораций просто колоссальные.

Напомним, что в августе-сентябре 2023-го представитель Минобороны РФ посетил государства, в которых ранее работала ЧВК «Вагнер»: Ливию, Буркина-Фасо, ЦАР и Мали, а также Алжир, ведущего партнера России в военно-технической сфере на континенте. Последним пунктом в визите российских военачальников был Нигер, вскоре после чего и было заявлено о создании «Альянса государств Сахеля».

Основной темой поездок стало обсуждение военно-технического сотрудничества России с перечисленными странами. Кроме того, затрагиваются и проекты по развитию инфраструктуры, железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, совместной деятельности в сфере «зеленой энергетики».

По словам Сергея Шойгу, Российское Минобороны будет помогать суверенным африканским государствам противодействовать неоколониальному влиянию Запада, подрывая его ресурсную базу, и укреплять равноправное сотрудничество РФ со странами Африки.

По мнению экспертов, превращение ЧВК «Вагнер» в экспедиционный корпус Сухопутных войск ВС РФ позволит сохранить уникальную боевую единицу со своими собственными традициями, которая могла бы принимать активное участие в боевых действиях на российской периферии и в дальнем зарубежье.

По некоторым данным, контракт можно заключить на год либо сразу на 3 года. Минимальная зарплата в месяц составляет 280 тысяч рублей. Численность данной структуры должна быть порядка 40 тысяч человек. Кураторами проекта являются представители Минобороны РФ. В Африканский корпус приглашают как добровольцев, так и ветеранов ЧВК «Вагнер».

