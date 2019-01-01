Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД

Государственная дума одобрила закон о приостановке действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее такой проект был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает RT. Согласно документу, за главой государства остается право возобновить действие договора.

США начали процедуру выхода из Договора 2 февраля.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин предположил в беседе с НСН, что российское геооружие заставит США вернуться к соблюдению условий ДРСМД.

