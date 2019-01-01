Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД
Государственная дума одобрила закон о приостановке действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее такой проект был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает RT. Согласно документу, за главой государства остается право возобновить действие договора.
США начали процедуру выхода из Договора 2 февраля.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин предположил в беседе с НСН, что российское геооружие заставит США вернуться к соблюдению условий ДРСМД.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов»
- Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД
- ООН предрекла сокращение россиян на 46 миллионов
- Сестра Алибасова обвинила семью Федосеевых-Шукшиных в отравлении брата
- Выбили зубы и разбили лицо: Директор Фонда кино раскрыл подробности нападения