Глава Пентагона: США не будут выводить свои войска из Европы

США не планируют выводить свои силы из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск Соединенных Штатов за границей, заявил министр обороны Ллойд Остин. Соответствующая статья главы Пентагона в преддверии конференции министров обороны НАТО опубликована в газете The Washington Post.

Как отметил министр, Пентагон по распоряжению президента Джо Байдена проводит обзор расположения своих войск. Однако силы США не уйдут из Европы, напротив, Пентагон приостановил сокращение численности американских войск в Германии. При этом Остин подчеркнул, что все решения в этой сфере власти США буду принимать, консультируясь с партнерами и союзниками.

Министр обороны отметил, что в ходе переговоров глав Минобороны стран НАТО он намерен призвать коллег к совместным консультациям, принятию решений и действиям.

Кроме того, Остин подчеркнул, что стабильности вокруг альянса угрожают глобальные кризисы, в частности, пандемия COVID-19 и спады экономики. Однако при этом поведение соперников НАТО, таких как Китай и Россия, «укрепляет веру в коллективную безопасность».



