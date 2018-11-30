Закрытие украинской границы назвали опасным для бизнеса

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Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса в эфире НСН пояснил, что Украина ничего не выиграет из-за введения ограничений на въезд для российских мужчин.

Украина запретила въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Проезд будет возможен только в ситуациях «гуманитарного характера» или в экстренных случаях, таких, как, например, похороны родственника. Об этом заявил глава Госпогранслужбы страны Пётр Цигикал во время заседания по вопросу обороноспособности в условиях военного положения. На мероприятии также присутствовал президент Украины Пётр Порошенко. В настоящий момент усилены меры безопасности на пропускных пунктах.

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что из-за этого решения пострадают и люди, и бизнес.

«Конечно, это решение ударит по бизнесменам. Многие индивидуальные предприниматели, особенно в части торговли продовольственными и другими товарами, работают сами и транспортируют сами. Сейчас перекроют всё. Ничего хорошего в этом нет. Люди от этого только потеряют. Я не думаю, что кто-то из политиков от этого выиграет», - отметил собеседник НСН.

По словам омбудсмена, в первую очередь пострадает приграничная торговля.

«Это решение само по себе глупое с точки зрения здравого смысла. Оно совершенно ничего не даёт украинскому народу, кроме очередного информационного повода позвенеть “политикам”, которые всё это формируют. Приграничная торговля очень развита, многие наши малые и средние предприниматели работают напрямую с украинскими, поэтому негатив как нашим, так и украинским [предпринимателям]. Опять думают о себе любимых, о политике, а о бизнесе, о народе, а то, что пострадают и качество, и цена продуктов и услуг, это никого там не интересует. Это полное безобразие», - заключил в эфире НСН Ермаков.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал ограничения Госпогранслужбы Украины очередной глупостью.

Напомним, подобное ограничение в рекомендательном характере вводилось в 2014 году. Тогда уведомления направлялись российским авиакомпаниям, которые на тот момент ещё совершали полёты в Незалежную. Однако о массовых задержаниях информации не поступало.