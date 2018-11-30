Клинцевич настаивает на расстреле из-за очередной провокации Украины

Член комитета СФ по обороне рассказал НСН, зачем Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. По его словам, исключение будет делаться для въезжающих гуманитарной целью, например, на похороны. Информацию о закрытии границы для российских мужчин позже подтвердил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Таким образом украинские власти продублировали свое старое решение, которое они выполняли уже в течение трех лет, но не выставляли напоказ. Об этом НСН рассказал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По его словам, новое решение украинских властей, по крайней мере, неуместно в нынешней ситуации. Сенатор считает, что Киев так хочет показать миру, что борется с Россией, при этом игнорируя жизни граждан своей страны.