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Клинцевич настаивает на расстреле из-за очередной провокации Украины

30 Ноября 2018 в 12:51
Клинцевич настаивает на расстреле из-за очередной провокации Украины
Член комитета СФ по обороне рассказал НСН, зачем Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. По его словам, исключение будет делаться для въезжающих гуманитарной целью, например, на похороны. Информацию о закрытии границы для российских мужчин позже подтвердил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Таким образом украинские власти продублировали свое старое решение, которое они выполняли уже в течение трех лет, но не выставляли напоказ. Об этом НСН рассказал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По его словам, новое решение украинских властей, по крайней мере, неуместно в нынешней ситуации. Сенатор считает, что Киев так хочет показать миру, что борется с Россией, при этом игнорируя жизни граждан своей страны.

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«Очередная глупость, которой они пытаются еще раз привлечь к себе мировое сообщество, показать, что они с чем-то борются, что они осуществляют военное положение. Но огромное количество обычных граждан имеет родственников, выстраивает какие-то хозяйственные отношения, кормят свои семьи. Без этой поддержки они практически не выживут. Сегодня это распространится не только на въезд, но и на всякие банковские движения и, вообще, на любую помощь, в которой каждый раз видят злой умысел. Безусловно, это делают не украинцы. Украинцы понимают, они в этой ментальной среде. Это те инструктора, которые занимают по несколько этажей в разных государственных учреждениях Украины», — рассказал Клинцевич.

В этой связи сенатор предсказывает предельно взвешенную реакцию российской стороны, так как Россия, по его словам, умеет разграничивать власти страны от ее населения.

«Понятно, что они хотят вызвать обратную реакцию, которая потом будет транслироваться, как абсолютно неадекватная с нашей стороны. А мы не дадим им повода. Мы понимаем,  что любые наши зеркальные действия приведут к ухудшению жизни людей. Мы же отличаем преступную власть от народа Украины, поэтому мы будем очень взвешены. И любая реакция власти будет абсолютно взвешенной, и никогда не будет затрагивать интересы нашей страны и интересы народа Украины», — заявил парламентарий.

В то же время Клинцевич предупредил украинскую сторону, что очередные провокации, подобные инциденту в Керченском проливе 25 ноября, будут встречены уже более жесткими мерами.

«На провокацию [25 ноября] отправили одну треть своего флота. Осталось еще шесть плавающих корабликов, которые в очередную провокацию опять будут арестованы, а может быть даже и расстреляны. По крайней мере, я уже настаиваю на этом, чтобы не было никому повадно. Слишком много мы по этому поводу говорили и предупреждали. Целостность страны, наши законы, это превыше всего, а их попытка сегодня стать спойлером в руках американских спецслужб и манипулировать общественным мнением, это долго не продержится, XXI век, вся информация расходится моментально. Любая фальсификация, так или иначе, будет вскрыта. Эта супер разводка и провокация, как один из элементов информационно-психологической войны, тоже будет полностью раскрыта и показана всему миру. Люди не глупые», — резюмировал собеседник НСН.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией украинских властей, а потом пограничным инцидентом.

На фоне этого конфликта президент США Дональд Трамп запретила встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, а Сенат США принял резолюцию, осуждающую «российскую агрессию» по отношению к украинским кораблям и призвал к освобождению украинских кораблей и моряков.
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