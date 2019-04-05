В Магадан через Москву. Над воинственными заявлениям Украины посмеялись

Прилепин и Басурин в эфире НСН развеяли громкие заявления украинских политиков и усомнились в их адекватности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о планах захватить Москву вместе с союзниками и приехать в столицу России на танке. Таким образом он прокомментировал в Facebook предложение Союза транспортников России прислать представителя представителя на круглый стол. «В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», - написал Омелян в соцсети.

Украинские политики неоднократно делали подобные заявления, однако до сих пор они остаются пустыми обещаниями. Подобным образом в июне 2017 года отличился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он заявил, что военный конфликт на юго-востоке Украины закончится, когда Вооруженные силы Украины захватят Москву.

Тогда замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в беседе с НСН удивился подобному заявлению и посоветовал властям Украиной не заниматься подобными высказываниями, а заняться насущными проблемами.

«Что он курит? Вопрос, сможет ли Украина взять Москву, нужно адресовать Шойгу. Турчинов уже говорил, что он дойдет до границы России, но что-то я пока не вижу его там. Может, он построит свою Москву в Житомире или Чернобыльской зоне?.. Украина должна сесть за стол переговоров и решить все проблемы. Но нынешняя власть в Киеве этого не хочет и война не заканчивается. Но надо разделять народ Украины и власть», - пояснил Басурин.

Турчинов также хвалился способностями украинской армии «проскочить границу» в процессе отвоевания земель Добасса. Он отмечал, что ВСУ не сдали ни одного километра земли в 2016 году. На что предложил ему перед этим «залететь на Магадан».

«Турчинов может проскочить границу и залететь прямиком на Магадан, его там уже ждут! Я не знаю, что он имеет в виду. Что касается боеспособности украинской армии, не будем ее недооценивать. Во-первых, там очень большая численность, гораздо больше, чем в армии ДНР и ЛНР. У них там порядка ста тысяч человек, я думаю, и в технике они, конечно, превосходят. Но до сих пор это не играло никакой роли. Ничего они не отвоевали, а хвалятся тем, что не потеряли. Тем, что армия, которая их втрое меньше, не отобрала у них территории. А все потому, что приказа пока такого не отдавали, у нас перемирие — минские соглашения. Мы их соблюдаем, они — нет», — сказал Прилепин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в адекватности украинских политиков после серии таких яркий заявлений Александра Турчинова. По словам главы МИДа РФ, такие сомнения возникали у него давно.