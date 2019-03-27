Бочаров: Еще не поздно внести Путина в украинские бюллетени

Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Минкомсвязи представило законопроект о едином цифровом профиле для россиян

Минкомсвязи представило законопроект о едином цифровом профиле для россиян, который был ранее предложен ЦБ и «Ростелекомом». Согласно проекту, в профиле должны быть паспортные данные, СНИЛС и ИНН россиянина. Предполагается, что такая система упростит получение кредита или оформление дорогостоящей покупки.

«Ну да, а также приблизит мрачные прогнозы фантастов из антиутопий. Чип под кожу – и гуляй! Но под присмотром!», - подчеркнул Андрей Бочаров в беседе с НСН.

Топ-2: Порошенко назвал своим главным соперником на выборах Путина

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил, комментируя рейтинги кандидатов в президенты Украины. Отвечая на вопрос, с кем он готов объединяться, Порошенко заявил, что его союзник – украинский народ.

«Значит Владимир Путин. Не актер Владимир Зеленский, у которого рейтинг в два раза выше, чем у Порошенко. Ну, сказал «А», говори «Б». Еще не поздно внести в избирательные бюллетени фамилию «Путин» и на деле выяснить, кто больше нравится украинскому избирателю», - предложил Андрей Бочаров в беседе с НСН.

Топ-3: Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну в течение 5-ти лет

Президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну в течение 5-ти лет. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Майк Пенс. Политик отметил, что «первая женщина и первый мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли».

«Не только в России у руля космической отрасли стоят мечтатели, по ночам вожделенно смотрящие на Луну и строящие самые смелые, захватывающие дух планы, пока разворовывают космодромы. Но, надо отметить, что у США тут большой простор для первенства: можно отправить на Луну первого афроамериканца, первую гей-пару, последнего мигранта, и так далее»,- заметил в беседе НСН Андрей Бочаров.

Топ-4: Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России. На прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой «для пожилых». Такая еда будет обладать высокой пищевой ценностью и проста в приготовлении.

«Ага, а на пятнадцатикилограммовой упаковке будет написано «Кусочки нежной ягнятины с овощами», перечислены все витамины и минералы, и размещена фотография счастливого пенсионера, резвящегося на лужайке. - А где у вас тут можно еды купить? – А вон там, дедушка, сразу за шампунями, корм для пожилых, пойдемте, я вам покажу!», - предположил дальнейшее развитие событий Андрей Бочаров в беседе с НСН.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.