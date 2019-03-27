Бочаров: Еще не поздно внести Путина в украинские бюллетени

Топ-1: Минкомсвязи представило законопроект о едином цифровом профиле для россиян
«Ну да, а также приблизит мрачные прогнозы фантастов из антиутопий. Чип под кожу – и гуляй! Но под присмотром!», - подчеркнул Андрей Бочаров в беседе с НСН.
Топ-2: Порошенко назвал своим главным соперником на выборах Путина
«Значит Владимир Путин. Не актер Владимир Зеленский, у которого рейтинг в два раза выше, чем у Порошенко. Ну, сказал «А», говори «Б». Еще не поздно внести в избирательные бюллетени фамилию «Путин» и на деле выяснить, кто больше нравится украинскому избирателю», - предложил Андрей Бочаров в беседе с НСН.
Топ-3: Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну в течение 5-ти лет
«Не только в России у руля космической отрасли стоят мечтатели, по ночам вожделенно смотрящие на Луну и строящие самые смелые, захватывающие дух планы, пока разворовывают космодромы. Но, надо отметить, что у США тут большой простор для первенства: можно отправить на Луну первого афроамериканца, первую гей-пару, последнего мигранта, и так далее»,- заметил в беседе НСН Андрей Бочаров.
Топ-4: Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
«Ага, а на пятнадцатикилограммовой упаковке будет написано «Кусочки нежной ягнятины с овощами», перечислены все витамины и минералы, и размещена фотография счастливого пенсионера, резвящегося на лужайке. - А где у вас тут можно еды купить? – А вон там, дедушка, сразу за шампунями, корм для пожилых, пойдемте, я вам покажу!», - предположил дальнейшее развитие событий Андрей Бочаров в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.