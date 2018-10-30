В Совфеде знают, чем закончится для Киева денонсация договора по Азовскому морю

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт вокруг Азовского моря.

В МИД Украины раскритиковали желание руководства своей страны денонсировать договор о сотрудничестве с РФ в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как уточнила замглавы внешнеполитического ведомства Незалежной Елена Зеркаль, «об этом не может быть и речи», поскольку создаст новые проблемы. В то же время она заверила, что признание документа недействительным ничего не принесёт Украине. С такими словами она выступила в эфире канала ICTV.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН посчитал недопустимыми претензии Украины на фарватер.

«Фарватер, если мне не изменяет память, проходит как раз по территории, которую они рассчитывают получить в случае раздела этого моря. Это недопустимо», - отметил сенатор.

В то же время Владимир Джабаров призвал третьи страны отказаться от участия в споре по Азовскому морю.

«Это внутреннее море. Любые попытки вмешательства третьей стороны в спор между Украиной и Россией кончатся очень плачевно. Это всё равно, что мы сейчас попытаемся влезать в спор между Америкой и Канадой по поводу Великих озёр, которые с одной стороны примыкают к Канаде, а с другой – к США. Это наше внутреннее море и денонсация договора закончится плачевно. Сейчас специально поднимается вопрос, чтобы столкнуть две братских страны. Я надеюсь, что до этого не дойдёт», - выразил надежду собеседник НСН.

По словам Владимира Джабарова, в случае проведения в Азовском море военных учений НАТО, может произойти открытый конфликт с РФ.

«Что касается планов о проведении учений стран НАТО в акватории Азовского моря, по-моему, вчера глава Крыма Аксёнов сказал, что этого никогда не допустит. Открытый конфликт может произойти. Я надеюсь, что у НАТО есть другие более важные задачи, чем занятие такими вопросами, как сталкивание двух держав», - заключил в эфире НСН Джабаров.

Напомним, ранее с заявлением о невозможности разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря выступал депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко. По его словам, Киев денонсацией документа «загонит себя в тупик». С его мнением в эфире НСН согласился бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.