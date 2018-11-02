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В ЛНР ответили на обвинения в атаке на беспилотник ОБСЕ

2 Ноября 2018 в 14:28
В ЛНР ответили на обвинения в атаке на беспилотник ОБСЕ

Советник главы самопровозглашённой ЛНР в эфире НСН также призвал ОБСЕ сначала найти российских военных в Донбассе, а только потом обвинять РФ в атаках.

Германия и Франция посчитали Россию и ополченцев ДНР ответственными за атаку на беспилотник наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Соответствующее заявление Берлин и Париж распространили со ссылкой на мониторинговую миссию. Отметим, связь с беспилотным летательным аппаратом прервалась 27 октября. В этот момент дрон пролетал над территорией, которую контролируют ополченцы, сообщает Reuters.

Военные ДНР отвергли обвинения в уничтожении беспилотника ОБСЕ в Донбассе
В свою очередь, советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН призвал Францию и Германию сначала найти российских военных в Донбассе, а уже потом обвинять их.

«Я же не военный, я не могу за них расписаться. Я не знаю подробности. Но когда обвиняют русские войска, сначала найдите их здесь, а потом будете обвинять», - подчеркнул Мирошник.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН заявил, что в ОБСЕ так и не назвали причину потери беспилотника. По его словам, понятно, что виноватыми сделают ополченцев, поскольку дрон пропал над их подконтрольной территорией.

Напомним, миссия ОБСЕ находится в Донбассе с смарта 2014 года. С просьбой о её вводе выступил Киев, решение поддержали страны-участницы организации.

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