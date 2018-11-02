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Военные ДНР отвергли обвинения в уничтожении беспилотника ОБСЕ в Донбассе

2 Ноября 2018 в 10:16
Военные ДНР отвергли обвинения в уничтожении беспилотника ОБСЕ в Донбассе
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал НСН, почему Франция и Германия обвинили Москву в причастности к крушению беспилотника ОБСЕ.

Франция и Германия обвинили Москву в причастности к атаке на беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ над Донбассом, сообщает Reuters. В совместном заявлении Парижа и Берлина утверждается, что собранная мониторинговой комиссия информация позволяет сделать вывод, что ответственность за сбитый над востоком Украины 27 октября летательный аппарат несут «Россия и сепаратисты, которых она поддерживает».

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире НСН, что не обладает информацией о крушении беспилотника ОБСЕ (слушайте аудио).

Басурин обвинил ОБСЕ в пустых разговорах о Донбассе
«У меня деталей никаких нет. Я только слышал, что миссия ОБСЕ написали в своем отчете, что потеряли беспилотник и все. По какой причине, никто не указывал. "Виновные", понятно, что мы, потому что беспилотник пропал над нашей территорий. На самом деле, из-за чего он пропал, и что с ним произошло, они не говорят», — отметил Басурин.

Напомним, о потере своего летательного аппарата над Донбассом миссия ОБСЕ заявила 28 октября. В отчете наблюдательной миссии говорилось, что по данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной крушения беспилотника ОБСЕ был удар, который сбил его с курса и оборвал питание системы противодействия глушения и навесного оборудования. 
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