Украинский политолог: Депортация в Польшу не остановит Саакашвили

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Михаил Погребинский заявил НСН, что Михаил Саакашвили будет продолжать искать пути возвращения на Украину.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что задержанный накануне в Киеве экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже находится на пути в Польшу. Ранее соратница Саакашвили Лиза Богуцкая в Facebook написала, что политика везут в аэропорт Борисполь и могут выслать из страны рейсом Киев — Варшава, который отправляется в 17:25 по местному времени.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объяснил, почему Саакашвили депортировали именно в Польшу.

«На мой взгляд, это самый толковый и безопасный вариант для украинской власти, так как она прислушивается к пожеланиям и Грузии, и американцев, а также реализует свой план лишиться этой головной боли в лице Саакашвили, который зачастую неуправляем и все время мутит воду. Так что Польша - удобный вариант для всех, кроме самого Саакашвили», - добавил Погребинский.



Однако ставить в украинской эпопее Саакашвили точку пока еще рано, полагает Михаил Погребинский.

«Он на этом не успокоится. Саакашвили все равно будет искать варианты, как опять попасть на Украину», - резюмировал политолог.

Напомним, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. По мнению адвокатов политика, это решение дало украинской власти основания для экстрадиции их подзащитного, пишет Ura.ru .