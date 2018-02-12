Задержание Саакашвили назвали безумием с непредсказуемыми последствиями

ФОТО: Михаил Саакашвили // РИА Новости/Денис Петров

Украинский политолог в эфире НСН посчитал незаконным задержание экс-губернатора Одесской области.

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане Киева 12 февраля. В МВД страны подтвердили данный факт. После этого его посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Как рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий, теперь Саакашвили могут выдворить из страны. Он также предположил, что задержание проводили пограничники, сообщают РИА Новости.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН посчитал инцидент незаконным.

«Полиция вряд ли бы на это пошла. Должен же быть ордер на арест. Сотрудники погранслужбы не имеют права этого делать. Это ни при каких обстоятельствах не входит в их функции. Это незаконно. Получается, есть приказ Порошенко, он сказал выслать его немедленно. В этом случае они могут его задержать, вывезти на границу, передать полякам, которые могут его принять. Это безумие какое-то с непредсказуемыми последствиями», - отметил политолог.

По словам Олега Соскина, если информация о приказе со стороны Порошенко подтвердится, то это может стать первым признаком того, что украинский президент решил сосредоточить в своих руках больше власти.

«Он (имеется в виду Порошенко – НСН) себя не контролирует, он идёт на установление диктатуры. Трудно даже себе представить, что после этого может быть», - заключил в эфире НСН Соскин.

Напомним, народный депутат Игорь Луценко ещё 9 февраля сообщал о задержании Саакашвили. По его словам, оно было проведено сотрудниками Службы безопасности Украины. В тоже время в самой СБУ эту информацию опровергли.