Задержание Саакашвили назвали безумием с непредсказуемыми последствиями

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане Киева 12 февраля. В МВД страны подтвердили данный факт. После этого его посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Как рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий, теперь Саакашвили могут выдворить из страны. Он также предположил, что задержание проводили пограничники, сообщают РИА Новости.
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН посчитал инцидент незаконным.
«Полиция вряд ли бы на это пошла. Должен же быть ордер на арест. Сотрудники погранслужбы не имеют права этого делать. Это ни при каких обстоятельствах не входит в их функции. Это незаконно. Получается, есть приказ Порошенко, он сказал выслать его немедленно. В этом случае они могут его задержать, вывезти на границу, передать полякам, которые могут его принять. Это безумие какое-то с непредсказуемыми последствиями», - отметил политолог.
«Он (имеется в виду Порошенко – НСН) себя не контролирует, он идёт на установление диктатуры. Трудно даже себе представить, что после этого может быть», - заключил в эфире НСН Соскин.
Напомним, народный депутат Игорь Луценко ещё 9 февраля сообщал о задержании Саакашвили. По его словам, оно было проведено сотрудниками Службы безопасности Украины. В тоже время в самой СБУ эту информацию опровергли.