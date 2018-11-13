Украине предрекли бунты из-за отсутствия тепла в домах

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Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН обвинил «Нафтогаз» в сложившейся ситуации.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал немедленно включить отопление в стране. Такое видеообращение он записал к президенту страны Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. Кадры были опубликованы на странице Ляшко в Facebook. По его словам, люди не должны становиться «заложниками непрофессиональных аморальных действий властей» и мёрзнуть, когда в президентских и премьерских кабинетах тёплые батареи. Ляшко убеждён, что в случае дальнейшего отсутствия отопления, Порошенко и Гройсман должны уйти в отставку.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН посчитал виновной в ситуации с отоплением наглую политику «Нафтогаза».

«В данном случае я могу подписаться под всем, что сказал этот Ляшко. Во многом она (ситуация – примечание НСН) связана с политикой “Нафтогаза”, который позволяет себе выписывать начальству миллионные премии в долларах и при этом выставляют государству требования огромных платежей, якобы недополученных от потребителей. Во многом это связано с проблемой, с одной стороны, высоких тарифов: граждане и предприятия не платят коммуналке, а коммуналка не платит поставщикам. С другой стороны, это наглая политика “Нафтогаза”, которая пытается за счёт потребителей обеспечивать себе высокие премии», - отметил политолог.

По словам Михаила Погребинского, если отопление так и не включат, в стране пройдут бунты.

«В Кривом Роге уже был бунт: ворвались люди в распределительную станцию, сорвали пломбы и запустили отопление. Это так просто государству не обойдётся. Если не справятся, то такие ситуации будут повторяться», - предположил в эфире НСН Погребинский.

Напомним, из-за больших задолженностей газовых компаний перед «Нафтогазом» сразу в нескольких десятков крупных городов отключили отопление. В частности речь идёт о Северодонецке, Кривом Роге, Смеле и других. Из-за этого в населённых пунктах введен режим ЧП. С 1 ноября тарифы на газ на Украине выросли на 23,5%.