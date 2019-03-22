Из Киева в Москву. С челобитной за газом

ФОТО: government.ru

Глава российского правительства принял одного из кандидатов в президенты Украины и прибывшего с ним украинского политика.

Занимательные переговоры состоялись в Москве. Встречался Дмитрий Медведев с Юрием Бойко, который баллотируется в президенты соседней страны и Виктором Медведчуком. Оба они представляют так называемую «Оппозиционную платформу — За жизнь», один – в качестве кандидата на грядущих выборах, другой – в качестве главы политсовета этой партии.

Юрия Бойко к фаворитам предвыборной гонки никак не отнести: по данным соцопросов на 19 марта, за него как за кандидата в президенты Украины готовы голосовать чуть более 10% респондентов (10,2%, данные социологической группы «Рейтинг»). Что касается его спутника, то он известен хотя бы тем, что крестным отцом его дочери считается Владимир Путин. В последние годы Медведчук был вовлечен в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он, в частности, известен активным участием в деле обмена пленными между вооруженными силами Украины и республиками Донбасса.

Речь на встрече шла о сохранении прямых поставок российского газа на Украину. «Сегодня российский газ поставляется на Украину из Европы, через каких-то посредников, через какие-то схемы, которые приводят к тому, что он становится почти на $100 дороже, чем если бы он поставлялся по прямому контракту», - сказал на встрече Виктор Медведчук. Кандидат в президенты Бойко поставил вопрос еще шире: «Мы просим содействия, чтобы восстановить наши отношения в торгово-экономической сфере между Россией и Украиной», - обратился он к Дмитрию Медведеву.

В ответ российский премьер заметил, что в Москве сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не получали. Вместе с тем, он не стал отрицать саму необходимость восстановления двустороннего экономического сотрудничества. В готовности обсуждать варианты возобновления контракта на поставки газа, срок действия которого истечет вместе с 2019-м годом, заверил участников встречи присутствовавший на ней глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но добавил: говорить о конкретной цене по новому контракту пока рано.

Демонстративная встреча представителя высшего руководства России с украинскими политиками, оппозиционными нынешней киевской власти, может говорить по меньшей мере о том, что «президентскую песню» Петра Порошенко в Москве сочли спетой. Кроме того, коль скоро с Медведчуком и Бойко ведут хоть сколько-нибудь содержательные переговоры по столь нервной в двусторонних отношениях теме, как поставки и транзит газа, стало быть, существует уверенность в том, что оба эти политика будут инкорпорированы в поствыборную конструкцию власти на Украине. А, значит, есть понимание и в вопросе о том, кто же ее возглавит.

Всеволод Нерознак