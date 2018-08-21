Собаке собачья смерть. Экс-советник главы Украины призвал РФ выдать Януковича

Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире НСН, что Янукович виновен в гибели тысяч украинцев в войне с Россией и должен понести наказание.

На Украине предложили создать спецподразделение с целью «выкрасть» бывшего главу государства Виктора Януковича из России. С такой инициативой выступил прокурор Руслан Кравченко, занимающимся делом экс-президента, пишет Life.ru. По его словам, если Януковичу будет вынесен обвинительный приговор, то возможно создание подразделение «вроде Моссада» для его доставки в Украину. Бывшему главе государства предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе его обвиняют государственной измене, сообщает Утро.ру. В случае признания его виновным, Януковичу грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что именно действия Януковича привели к началу военного конфликта с Россией, в котором гибнут тысячи украинцев. По словам Соскина, выдача экс-президента Украине может значительно ослабить конфликт в отношениях двух стран.