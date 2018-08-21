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Собаке собачья смерть. Экс-советник главы Украины призвал РФ выдать Януковича

21 Августа 2018 в 12:08
Собаке собачья смерть. Экс-советник главы Украины призвал РФ выдать Януковича

Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире НСН, что Янукович виновен в гибели тысяч украинцев в войне с Россией и должен понести наказание.

На Украине предложили создать спецподразделение с целью «выкрасть» бывшего главу государства Виктора Януковича из России. С такой инициативой выступил прокурор Руслан Кравченко, занимающимся делом экс-президента, пишет Life.ru. По его словам, если Януковичу будет вынесен обвинительный приговор, то возможно создание подразделение «вроде Моссада» для его доставки в Украину. Бывшему главе государства предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе его обвиняют государственной измене, сообщает Утро.ру. В случае признания его виновным, Януковичу грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что именно действия Януковича привели к началу военного конфликта с Россией, в котором гибнут тысячи украинцев. По словам Соскина, выдача экс-президента Украине может значительно ослабить конфликт в отношениях двух стран.

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«В общем-то, Янукович развязал войну с Россией в Украине. У нас нормальные были с Россией отношения. Он виноват в том, что у нас сейчас происходят военные действия [на юго-востоке страны]. Он виноват, что гибнут украинцы. Поэтому собаке собачья смерть. Поскольку сейчас все должно быть законно, будет приговор. После этого Россия должна его выдать, чтобы не было у нас нарастания конфликта. Если выдадут его, то это очень успокоит ситуацию между Россией и Украиной. Естественно, что он будет отбывать наказание за свое преступление. Тем более, он все равно рецидивист. Ему не привыкать, он уже столько сидел. Я вообще не понимаю, почему Россия защищает преступника, виновного в убийствах десятков тысяч людей», — сказал украинский политолог.

Причем если Москва откажется выдавать бывшего президента Украины, на него может начаться охота, добавил украинский политолог.

Напомним, Виктор Янукович был вынужден покинуть Киев, а затем и страну в 2014 году после госпереворота на Украине, сообщает «Свободная Пресса». Предположительно, бывший украинский президент теперь проживает в России, однако его точное местонахождение не известно, пишут «Дни.ру».
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