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Сенатор: Украина больше пострадает от разрыва отношений с РФ

30 Ноября 2018 в 11:11
Сенатор: Украина больше пострадает от разрыва отношений с РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН подтвердил тотальный разрыв соглашений с Россией со стороны Киева.

Украина разорвёт 40 соглашений с Россией, причём произойдёт это «очень быстро». Об этом рассказал министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, все договора, которые были заключены до 2014 года, не имеют смысла. Как подчеркнул глава МИД, в последнее время было «убито» 48 соглашений с Москвой, сообщает телеканал «1+1».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН рассказал, что от разрыва соглашений больше пострадает Украина.

«Последствия крайне негативны. Здесь плохо всем. Например, от того, что не урегулированы процессы судоходства и рыболовства в Азовском море, страдают обе стороны, но Украина в большей степени, поскольку в экономическом плане страна менее развитая, чем РФ. Самое главное, что Украина – сосед России, торгово-экономические отношения с Россией – самые большие по объёму. Разрывая те или иные соглашения с Россией, Украина пилит сук, на котором сидит», - считает сенатор.

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По словам Олега Морозова, сейчас со стороны Киева идёт тотальный разрыв всех соглашений, которые регулируют отношения между странами.

«Есть большое количество разных детальных соглашений, касающихся самых разных аспектов: торгово-экономических отношений, Азовского моря. Как правило, при разрыве какого-то одного базового договора одновременно “умирает” ещё целый ряд договорённостей и соглашений в конкретных областях. Насчёт того, что идёт тотальный разрыв и уничтожение всех инструментов, которые регулируют наши взаимоотношения с Украиной, здесь Климкин не врёт», - заключил в эфире НСН Морозов.

Напомним, ранее три украинских корабля нарушили госграницу РФ. На требование пограничников остановиться они не отреагировали. В результате пришлось применить оружие. В данный момент все моряки, которые находились на кораблях, арестованы. На Украине из-за этого ввели военное положение в десяти регионах.

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