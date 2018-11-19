Экс-советник президента Украины обвинил Кличко в уничтожении Киева

Политолог в эфире НСН назвал идеальное место работы для действующего мэра Киева.

Киевляне посчитали мэра украинской столицы Виталия Кличко провальным. Такое мнение они высказали во время опроса во время прямого эфира на телеканале NewsOne. В исследовании приняли участие более 7,8 тысяч человек. Каждый из них ответил на вопрос, каким мэром является Кличко – успешным или провальным. В итоге 95% опрошенных выбрали второй вариант.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН результатам опроса не удивился. По его словам, бывший боксёр попросту уничтожил Киев.

«В Киеве мэры, начиная от Омельченко (он был самым лучшим), а все остальные, кто потом был, это всё вредоносный бурьян, который надо выпалывать. Самым буйным цветом расцвёл Кличко. Это совершенное недоразумение. Из него вышел бы хороший охранник на складе и то на том, где не надо сложное оборудование использовать. Они бы с братом по вахте сменялись бы. Он, конечно, уничтожил Киев. То, что сделал Кличко, понастроив в историческом месте этих домов по 25 и больше этажей, совершенно непригодных для жилья. Это преступление. Он уничтожил “Киевметрострой”, не построено ни одной станции метро за пять лет, не создана система самоуправления, полностью нарушен генеральный план по развитию города», - отметил политолог.

По словам Олега Соскина, Кличко на выборах поддержали бедные люди, которые были готовы продать свои голоса. Как отметил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, ситуацию сможет изменить только смена системы.

«Кличко - это приспособленец. Это человек с мутной биографией. Интеллектуальное начало у него отсутствует. Его никто не выпускает, чтобы он не говорил. После начала войны на востоке в Киев хлынула волна людей. Вообще, когда убрали прописку, люди хлынули в столицу. Она была разбавлена приезжими. Естественно, эти люди вообще не представляют, что такое Киев. Плюс сотни тысяч киевлян уехали за границу, они уже вряд ли вернутся. Избрать приличного человека в Киеве почти невозможно, поскольку в стране построена модель “стационарного бандита” во главе с кланом Порошенко. А Кличко – это его союзный вассал. В городе правит “бандократия”. До тех пор, пока она не будет уничтожена, что-либо изменить невозможно. Ещё одна важная вещь – надо саму систему поменять», - заключил в эфире НСН Соскин.

Напомним, Виталия Кличко, который ранее был известным боксёром, избрали на пост мэра Киева в 2014 году. В следующий раз за главу города будут голосовать в 2020 году. Интересно, что Виталий Кличко уже заявил о планах принять участие в выборах. Об этом он рассказал 12 сентября. Как подчеркнул Кличко, он получает удовольствие, когда «множество людей подходит и благодарит».