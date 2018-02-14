Прилепин не поверил словам Турчинова о «вооруженном освобождении» Донбасса

Политрук одного из батальонов ополчения в эфире НСН заявил, что Александр Турчинов не принимает на Украине никаких решений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает «вооруженного освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Турчинов утверждает, что закон позволяет использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для «восстановления суверенитета страны на оккупированной территории».

Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин в эфире НСН усомнился в том, что слова Турчинова можно принимать всерьёз.

«Ни Турчинов, ни Порошенко не являются политическими субъектами, принимающими самостоятельные решения. Решения принимаются совершенно другими людьми и в других кабинетах. Украина в этом смысле - всего лишь заложница взаимоотношений между США и Российской Федерацией. Поэтому Турчинов может что угодно говорить, освобождать Донбасс, Рязанскую область или Сахалин. Это его работа, как спикера. К действительности это никакого отношения не имеет. В этом заявлении нет ничего, что можно воспринимать, как утверждение», - заявилПрилепин.

Ранее Турчинов заявлял, что в течение 2017 года части Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись вперед на десять и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе. Это высказывание Прилепин также поставил под сомнение, отметив, что с момента заключения последних Минских соглашений рисунок линии соприкосновения не изменился.

«О продвижении ВСУ я ничего не слышал. Там есть «серая зона». Иногда туда заходим мы, а иногда они. Линия соприкосновения не изменилась с последних Минских соглашений. Все это достаточно абсурдно. Выдавать это за какие-то успехи не имеет никакого смысла. Никакой Донбасс они не получат», - заключил политрук.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса был принят парламентом Украины 18 января. В тексте закона Россия получает статус «страны-агрессора», а Киев право на использование военной техники в Донбассе в мирное время для «защиты суверенитета страны», отмечает RT .