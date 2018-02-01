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Культура

Меньшов: В список врагов Украины я попал из-за Прилепина

1 Февраля 2018 в 19:03
Меньшов: В список врагов Украины я попал из-за Прилепина
ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков

Известный режиссер и актер рассказал в эфире НСН, что думает по поводу внесения в список в число лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Министерство культуры Украины внесло режиссера и актера Владимира Меньшова и поэта Илью Резника в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Документ подписан главой ведомства Евгением Нищуком. Фамилии внесены по рекомендации Службы безопасности Украины.

Владимир Меньшов в эфире НСН сообщил, что включен в список из-за денег, которые он пожертвовал жителям Донбасса.

«Они меня включили, скорее всего, из-за того, что пожертвовал деньги через Захара Прилепина. На нужды госпиталя или еще на что-то для мирного населения, которое страдает в Донбассе. Киев сразу на это отреагировал. Я не просил Прилепина это афишировать, но он это сделал…», — сказал режиссер.

В 2016 году Владимиру Меньшову был запрещен въезд на Украину из-за его публичной поддержки республик Донбасса. По его словам, у него в любом случае нет желания посещать эту страну.

«Я не собирался и не собираюсь ехать на Украину, пока там действует нынешний режим. Мне искренне не хочется туда ехать», — добавил Меньшов.

В настоящее время в «черном списке» министерства культуры Украины более 100 фамилий российских и иностранных артистов, режиссеров и певцов. Фильмы, песни и другие аудиовизуальные формы, созданные при их участии, запрещены для показа и распространения на территории Украины.

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