«Марьиванна», «Дубинушка» и «Гиви». Чем грозить мы будем Трампу

РИА Новости

Музыканты в эфире НСН предложили свои варианты названий для нового российского вооружения.

Традиционное послание президента России Владимира Путина стало славной темой, которую последние два дня обсуждают не только все мировые СМИ, но и социальные сети. Пользователи Twitter и Instagram по просьбе Минобороны РФ и посольства РФ в Вашингтоне озаботились поиском названий для новейших российских вооружений, о которых рассказал глава государства.

Не остались в стороне российские политики, журналисты, писатели и музыканты. Так писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин в эфире НСН поддержал идею помощника президента России Владислава Суркова дать новому оружию имя «Гиви» - в честь погибшего в Донбассе командира одного из батальонов.

«Всем людям, находящимся в Донбассе, и военнослужащим Донбасса такой привет со стороны России очень важен и очень дорог. Владислав Юрьевич продемонстрировал, что Россия ценит и помнит героев Донбасса и воспринимает их как своих личных, российских», - сказал Прилепин.

С ним поспорил лидер группы «Пилот» Илья Черт. Музыкант в эфире НСН заявил, что искать достойное имя следует в «древней Руси».

«Тему Донбасса я бы точно не трогал в названии оружия. Оружию нужно название мужественное и правильное. Я бы взял русское название типа «Витязь», «Дубинушка», «Палица», «Стрела» или «Кольчуга». Капитан Врунгель очень хорошо сказал по этому поводу: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Есть история на Балтийском флоте. Флагман его называется «Настойчивый», на нем всегда все было в порядке. А другой точно такой же крейсер называется «Беспокойный». На нем, как признаются сами моряки, постоянно происходят конфликты», - отметил Илья Черт.

А вот музыкант и критик Юрий Лоза, обсуждая с НСН название для нового оружия, вспомнил всеми любимую «Катюшу» и предложил действовать по аналогии.

«Самое любимо наше – это Катюша. В этом плане и надо думать. Пусть будет Любаша или Маняша. А еще лучше – Марьиванна», - сказал музыкант.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян тоже внесла свою лепту в спор об именах для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракете неограниченной дальности. Она написала в Telegram, что ракету следует назвать «Володя».

В вариантах американцев часто просматривалась советская тематика. Были предложения назвать оружие «Перестройка», «Гулаг», «Прощай, Америка», и даже «Трусы Брежнева». Некоторые пользователи Twitter отнеслись к новости с недоверием и предложили соответствующие названия: «Большой блеф» и «Буфера Меланьи», которые, по их мнению, «такие же ненастоящие, как новое русское оружие».

Стоит сказать, что к названию оружия отечественные разработчики всегда относились очень серьезно. В российской армии уже есть целая "оружейная оранжерея" с цветочной серией самоходных пушек, гаубиц и минометов, где присутствуют самоходные пушки «Гиацинт» и «Пион», гаубицы «Акация», «Фиалка» и "Гвоздика", минометы «Тюльпан» и «Астра». Известен всему миру и российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь», а также одноименная межконтинентальная баллистическая ракета.