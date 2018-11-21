Поступил сигнал из космоса. На Украине заявили о проседании Крымского моста

ФОТО: НСН/Сергей Горбачёв

Изучив снимки со спутника, в Незалежной заговорили об опасности конструкции через Керченский пролив для людей.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины разглядело проседание Крымского моста, которое якобы образовалось из-за смещения опор транспортного перехода. Такое сообщение ведомство опубликовало на своей странице в Facebook. Специалисты министерства, просматривая снимки со спутника, пришли к выводу, что некоторые опоры проседают со скоростью 82 миллиметра в год в то время, как другие поднимаются на 52 миллиметра в год. Такие результаты они обнаружили на фотографиях в районе искусственной насыпи.

В результате в министерстве пришли к выводу, что конструкция несёт опасность жизни и здоровью людей. Интересно, что о подобных угрозах на Украине заговорили после того, как в августе 2018 года депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост при помощи союзников на Кавказе.

Напомним, в сентябре 2015 года в Институте физики Земли Российской академии наук после двухгодового исследования пришли к выводу, что сейсмическая угроза на месте строительства Крымского моста несколько ниже, чем ожидалось. В то же время учёные тогда заговорили об обнаружении грязевых вулканов, которые могут представлять опасность. Однако вулканолог Анатолий Хренов тогда в эфире НСН посчитал, что эта информация никак не повлияет на мост.

«Вообще, гораздо легче дать какой-то прогноз относительно обычного вулкана, чем грязевого, потому что они очень плохо ещё изучены. Их извержение - локальное, то есть, грубо говоря, хлюпает грязь, и всё. Конкретно на мост это никак не может влиять», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь,, который на тот момент был президентом Ассоциации дорожно-проектных организаций, заявил в эфире, что строительство моста не велось на грязевых вулканах.

«Мост не попадает на грязевые вулканы, они просто расположены в этой зоне – это совершенно разные вещи. Когда выбирали маршрут строительства, там, естественно, шли исследования», - подчеркнул мостостроитель.

Более того, Олег Скворцов подчеркивал, что «русский мужик настырный», поэтому преодолеет препятствия «непреодолимой силы».

Однако все разговоры о мосте будут ненужными через полмиллиона лет. Как заявил в 2016 году старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов в эфире НСН полуостров стремительно приближаетсяк материковой части России.

«Полуостров движется со скоростью 33 мм в год в сторону России. Это просто удивительное совпадение: природа на стороне России», - поделился с НСН эксперт.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев результаты голосования не признаёт и считает территорию временно оккупированной. После этого был построен мост через Керченский пролив. Движение для легковых автомобилей по нему было открыто 16 мая 2018 года. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.