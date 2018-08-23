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Украина нашла союзников для уничтожения Крымского моста

23 Августа 2018 в 14:38
Украина нашла союзников для уничтожения Крымского моста

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост с помощью «своих союзников на Кавказе».

«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста», — заявил парламентарий в эфире телеканала «112».

Мосийчук призвал на помощь также высшие силы или природную стихию, передает Ura.ru.

Мосийчук уже заявлял, что Крымский мост необходимо уничтожить, пишет «Свободная пресса». По его словам, если бы он был министром обороны, то уничтожил бы мост как объект «вражеской инфраструктуры». Заявление появилось после того, как американский еженедельник Washington Examiner опубликовал материал «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». Следственный комитет РФ завел на автора статьи уголовное дело по статье о призыве к совершению теракта.

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