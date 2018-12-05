Порошенко уличили в попытке уйти от обвинений, говоря о победе Путина

Единственным победителем от переноса президентских выборов на Украине будет Владимир Путин, заявил действующий украинский президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg. Глава Украины отметил, что власти страны не дадут такой шанс российскому президенту. Напомним, что выборы президента Незалежной назначены на 31 марта следующего года.
В эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв объяснил заявление Порошенко попыткой свести на нет обвинения в свой адрес по поводу целей введения военного положения на Украине.
Напомним, что военное положение введено в десяти украинских областях. Оно вступило в силу 29 ноября и будет действовать в течение 30 дней, вместо ранее предложенных Порошенко 60 дней. Украинский президент объяснял необходимость военного положения угрозой «полномасштабной войны с РФ» после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Сейчас корабли и моряки арестованы, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение госграницы».