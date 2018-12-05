Порошенко уличили в попытке уйти от обвинений, говоря о победе Путина

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал НСН, как президент Украины ответил на критику из-за введения военного положения.

Единственным победителем от переноса президентских выборов на Украине будет Владимир Путин, заявил действующий украинский президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg. Глава Украины отметил, что власти страны не дадут такой шанс российскому президенту. Напомним, что выборы президента Незалежной назначены на 31 марта следующего года.

В эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв объяснил заявление Порошенко попыткой свести на нет обвинения в свой адрес по поводу целей введения военного положения на Украине.

«Это для того, чтобы развеять всякие сомнения и обвинения в адрес Порошенко, что он пытается либо перенести выборы, либо вообще их отменить, что вполне резонно. Украинский президент говорит, что от переноса демократической процедуры в Украине, явно Украина не выиграет. Выиграют только внешние оппоненты и недруги, у которых появится серьезный аргумент обвинять Порошенко в том, что он боится выбора народа, и которые будут обвинять Украину в отходе от европейских демократических стандартов и принципов. Ведь за это идет борьба. Не за территории украинские, а за государственный курс Украины, нацеленный на европеизацию, демократизацию, экономические и политические свободы. Это знаковые новые моменты в риторике президента Украины», — отметил политолог.Напомним, что военное положение введено в десяти украинских областях. Оно вступило в силу 29 ноября и будет действовать в течение 30 дней, вместо ранее предложенных Порошенко 60 дней. Украинский президент объяснял необходимость военного положения угрозой «полномасштабной войны с РФ» после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Сейчас корабли и моряки арестованы, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение госграницы».