Порошенко надеется одолеть Россию в Азовском море при помощи Турции

РИА Новости

Президент Украины уверен, что Анкара в вопросе «российской агрессии» в Азовском море не останется в стороне и выступить на стороне Киева.

Киев намерен бороться против «ползучей агрессии России» в Азовском море вместе с Анкарой. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что уже получил от Турции поддержку своей позиции по морскому спору с Россией.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года, когда украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» и больше полугода удерживали в заложниках его экипаж. Россия усилила досмотр украинских кораблей в Керченском проливе и Азовском море. А со стороны Украины зазвучали призывы денонсировать договор с Россией по совместному использованию этих водных ресурсов.

Как заявил в эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, денонсация этого соглашения еще сильнее обострит ситуацию на Азове.

«Сегодня Азовское море в равной степени принадлежит и Киеву, и Москве. Если договор будет денонсирован, то Киев в одностороннем порядке установит для себя прибрежную зону, а Москва будет считать это незаконным. Конечно, на этой почве возникнет очередной территориальный спор. Москва, с большой долей вероятности, будет просто игнорировать эту зону и действовать так, будто ее нет. Поскольку силы неравны, то страдательной стороной окажется Украина. В МИД Украины правильно оценивают опасность отмены этого договора и уже заявили, что денонсировать соглашение не будут», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в МИД Украины признали, что в случае денонсации договора о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом Киев не получит дополнительных прав. Это лишь спровоцирует новый территориальный спор. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил, что Киев, в случае раздела моря, рассчитывает присвоить территорию, по которой проходит фарватер. Сенатор добавил, что Россия никогда этого не допустит.