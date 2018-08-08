Политолог: От Тимошенко не стоит ждать сближения с Россией

Константин Бондаренко в эфире НСН прокомментировал результаты политических предпочтений украинцев.

Юлия Тимошенко удерживает лидерство в президентском рейтинге. За депутата Верховной рады, главу партии «Батькивщина» готово проголосовать около 18% определившихся с выбором украинцев. Такие данные следуют из опроса социологической группы «Рейтинг». В антирейтинге лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко. Половина респондентов не проголосовали бы за него «ни при каких обстоятельствах», пишет ТАСС.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал приоритетные направления политики Тимошенко.

«На сегодняшний день Тимошенко - это наиболее реальный кандидат на пост президента, наиболее реальный политик, у которого есть свой электорат, своя политическая ниша, есть узнаваемость, она дольше всех находится в активной политике, а именно с 1996 года, у нее есть достаточно широкий послужной список. У Тимошенко есть все шансы претендовать на лидерство. Я не думаю, что в случае ее победы на выборах сразу будут серьезные изменения, в частности, как полагают многие, крен в сторону России. Я думаю, что Тимошенко по своей натуре является достаточно волевой женщиной, которая ориентируется в первую очередь на социальные программы. Ряд отношений, например, с МВФ и другими организациями, может потерпеть изменения. Тимошенко всегда критиковала бездумную политику, ориентацию на решения МВФ и политику повышения тарифов в угоду МВФ. Наиболее очевиден демонтаж современной системы тотальной зависимости Украины от донорских организаций Запада. Тимошенко неоднократно высказывалась за сбалансированную политику, не только прозападную. У нее достаточно неплохие отношения с Китаем, и этот вектор тоже должен сыграть свою роль», - заявил он.

Собеседник НСН рассказал о желании Порошенко устранить сильного конкурента из предвыборной гонки.

«Для улучшения отношений с Россией необходимо некоторое условие, когда есть спорный статус Крыма, Тимошенко нельзя идти на сближение. Пока до сих пор ведутся боевые действия в Донбассе, она может предложить какие-то свои варианты решения, возможно, будет более активно выполнять Минские договоренности, или же, наоборот, выйдет из них. Понятно, что без этих составляющих невозможно решение отношений между Украиной и Россией. Она более гибкая, чем Порошенко и менее зависима от нынешних игроков, нежели Порошенко. Однако мне кажется, что Порошенко готовится сегодня к двум вещам – он рассматривает все способы, согласно которым не допустить Тимошенко к выборам, и он готов использовать опыт Ельцина 1996 года, той кампании, когда Ельцин стартовал с 6% и победил. Эти варианты весьма активно изучаются сегодня администрацией Украины», - отметил он.

Накануне президент Украины предупредил о грядущем вмешательстве России в выборы. Он написал на своей странице в Facebook, что все должны быть готовы к масштабному воздействию российских хакеров на украинский электорат. По его мнению, Россия будет вмешиваться в выборы, чтобы сломать европейское единство и внести раскол в трансатлантический альянс. Порошенко написал, что он договорился с лидерами ЕС и США о тесной координации усилий и полном взаимодействии.