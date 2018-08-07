Экс-советник президента Украины: Без «российской угрозы» кампания Порошенко рассыплется

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В эфире НСН Олег Соскин объяснил заявления президента Украины о российском «вмешательстве» и созыв Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Петр Порошенко опасается, что Россия вмешается в президентские выборы в стране и созывает отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения этого вопроса. На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее поручение СНБО. Как отметил Порошенко, «и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы».

Антироссийская составляющая будет главным элементов предвыборной кампании Порошенко, которая уже, фактически, стартовала, отметил в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

«Естественно, что он уже в рамках инициатив США, Англии и Евросоюза выдвигает эту парадигму, что будет обязательно вмешательство Россию в президентскую кампанию на Украине. Он готовит серьезную выборную кампанию, встречается со всеми членами избирательного штаба. Вся президентская вертикаль выстроена как система его предвыборного штаба. Он будет выступать с милитаристской позицией, что надо вести войну, наступать во всех смыслах, вводить полное эмбарго против России, прерывать связи. А кто не выступает с этой точкой зрения, значит, тот - пособник Москвы», - отметил политолог.

Еще одним элементом кампании действующего главы Украины станет подготовка к тотальной цензуре в интернете и СМИ, считает Олег Соскин. «Будут уголовные преследования, прослушки. Думаю также, что будут обязательно задержаны российские пиарщики, информационщики, чтобы показать, что мы ведем “тяжелую” борьбу, мол: “Помогите, поддержите, я весь ваш в борьбе с кремлевском режимом”», - добавил собеседник НСН.

Напомним, выборы президента пройдут на в 2019 году. Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявил, что Россия может якобы попытаться оказать влияние на результаты голосования, отмечает RT.

Ранее украинские СМИ объяснили недельное отсутствие президента Украины Петра Порошенко на рабочем месте тем, что он находился с частной поездкой в Евросоюзе для проведения ряда встреч. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН выразил мнение, что украинский лидер просто ездил отдохнуть и не встречался ни с кем из европейских политиков.