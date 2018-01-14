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Политолог объяснил молчание Киева относительно оставшейся в Крыму техники

14 Января 2018 в 18:09
Политолог объяснил молчание Киева относительно оставшейся в Крыму техники
РИА Новости

Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что инициатива Владимира Путина отдать Украине оставшуюся в Крыму технику поставило Киев в сложное положение.

Украинское руководство оказалось в весьма сложном положении из-за желания Москвы вернуть забытую в Крыму технику. Такое мнение высказал в эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

С одной стороны, по словам политолога, Киев не может отказаться, чтобы его не обвинили в «разбазаривании своего». С другой, брать на баланс ненужную и нерабочую технику для бедного украинского бюджета неподъемная ноша.

«Со стороны Москвы это был очень сильный пропагандистский ход, поставивших руководство Киева в весьма сложное положение. Поэтому от руководства Украины нет внятного ответа на счет оставленной в Крыму военной техники. С одной стороны, если сказать, что ничего этого не нужно, получится, что Украина отказывается от своего. Зачем тогда претендует еще на что-то, если ей предлагают, а она не берет? С другой стороны, не хочется, чтобы на бедный украинский бюджет легла тяжелая ноша по оприходованию всего этого хозяйства, по его ремонту, особенно в тех случаях, когда это не нужно», - сказал собеседник агентства.

Погребинский считает, что решить вопрос с техникой можно с помощью специальной комиссии, которая определит, что брать, а что – нет.

«Понятно, то эти «почти на ходу» корабли, которые остались, это просто мишени для противника. Они не оборудованы ни соответствующей техникой, ни защитой. Но ведь ничего другого нет, и никто ничего не обещает. Иногда Украине отдают какое-то старье, но не более того. Мне кажется, что будет найден какой-то промежуточный вариант: что-то возьмут, от чего-то откажутся. К примеру, снаряды перевозить нельзя, значит, их уничтожат, как предложил Путин. А то, что «живое», на ходу, Киев заберет», - заявил Михаил Погребинский.

Политолог не исключил, что в Киеве уже выясняют, что из предложенного можно забрать, а потом продать на металлолом.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать оставленную в Крыму технику – несколько военных кораблей и тральщиков, подлодка «Запорожье», а также бронетехнику. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что вся перечисленная техника еще три года назад представляла собой военный хлам, поэтому Украина ее никогда не заберет.

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