Клинцевич объяснил, почему Украина никогда не заберет технику из Крыма

РИА Новости

В эфире НСН сенатор рассказал, что оставшиеся в Крыму самолеты, корабли и танки пришли в негодность еще до проведения референдума 2014 года.

Техника, которая осталась от Украины в Крыму, была ни на что не годна еще в 2014 году, когда произошел референдум. Поэтому Киев не торопится ее забирать, хотя предложения о стороны России делались неоднократно. Такое заявление сделал в эфире НСН первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Как только произошли изменения, всем, кто представлял в Крыму силовые ведомства, предоставили выбор: остаться и влиться в силовые ведомства РФ или уйти. Тогда силовики отнеслись к этому очень уважительно и многие из офицеров, верные присяге, бросили все, забрали семьи и уехали на Украину. Потом начался мониторинг военной техники. Самолеты не летали, корабли не плавали, танки и автомобили стояли на приколе. И это при том, что бронетанковой техники насчитывалось очень много. Наши специалисты сказали тогда, что украинцы в период частой смены руководства торговали ресурсами трех военных округов СССР – Прикарпатского, Киевского и Одесского. Речь о «скомпонованных запасов трех фронтов», так называемых фронтовых запасах. Все, что было лучшее и дееспособное, они продали. А все, что было неготовое, у них осталось», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, президентом страны Путиным сразу было принято решение отдать эту технику Украине. Российская сторона предложила даже вагоны предоставить для вывоза оставшихся танков на территорию Украины.

«Сегодня Путин говорит: забирайте корабли, мы их отбуксируем до Одессы. Все это время техника стояла без обслуживания. Ее охраняли, но ничего не делали. По вооружению и состоянию, особенно военно-морская техника, уже вышла из строя. Естественно, Украина никогда ее не заберет. Будет спекулировать», - считает сенатор.

Что же касается заявления бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, оно, по мнению Клинцевича, очень хорошо отражает менталитет украинского военного руководства, действующего по принципу «не съем, так надкушу».

«Это менталитет, заложенный сегодня, сформированный новый менталитет украинских военных. По принципу «не съем, так надкушу». Они так мыслят, думают, что подобным образом будут вести себя все остальные с точки зрения предательства и провокаций. А мы открыто говорим, что если технику сегодня не заберут, через некоторое время ее просто утилизируют. Другого выхода нет», - заключил сенатор Клинцевич.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать из Крыма оставшиеся корабли, подлодку и бронетехнику. В ответ на это отставной генерал ВСУ заявил, что технику для начала следует проверить на предмет закладки скрытых взрывных устройств, и сделать это лучше на территории полуострова.