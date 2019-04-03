Политолог – о соболезнованиях Порошенко: Ему «абсолютно равнобедренно», кто и как погиб

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Экс-советник президента Украины в беседе с НСН заявил, что соболезнования Порошенко по поводу гибели «Ведьмы» в Донбассе – способ повысить рейтинг.

В Донбассе погибла пулеметчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, которая была известна под позывным «Ведьма». О ее смерти в своем Facebook написал президент Петр Порошенко. Он сообщил, что это «тяжкая весть с фронта». Кроме того, глава государства назвал Червоную и ее сослуживца Александра Милютина, погибшего одновременно с ней, «защитниками Украины».

На это сообщение в комментариях отреагировали тысячи пользователей. Большинство из них напомнили Порошенко, что Украина ведет войну с «врагом», и что его долг — продолжать это противостояние. В связи с этим подписчики желают ему победы во втором турке президентских выборов, где его соперником станет Владимир Зеленский.

Однако, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН высказал мнение о том, что Порошенко посоветовали выразить соболезнования – для того, чтобы поднять свой президентский рейтинг.

«Это впервые, он никогда так не делал. Он всегда относился к потерям очень равнодушно. Люди гибнут на фронте почти каждый день. Также множество ранений, госпитали переполнены. У людей тяжелейшие ранения, по сути это инвалиды. Он никогда не ходил к этим людям и не проявлял никогда сочувствия, он не посещал семьи, где кто-то погиб. Я о таких фактах не знаю», - отметил собеседник НСН.

По словам Олега Соскина, Порошенко очень эгоистичен и циничен. Он всегда использует ситуацию для своего личного обогащения.

«Президент за время войны стал богаче в сотни раз. Стал долларовым миллиардером. И тут вдруг он вспомнил, что кто-то погиб. Ему видимо посоветовали, что необходимо выразить соболезнования. Вот он то и сделал. Но ему «абсолютно равнобедренно», кто и как погиб. Все его слова связаны лишь с тем, чтобы попытаться поднять свой рейтинг. А человеческих качеств, как мне кажется, у Петра Порошенко уже давно нет. Иначе бы он так не ограбил страну за последние пять лет. И не посмел бы – даже морально – быть миллиардером в стране, где сегодня 85% – это бедные люди. И всё это – результат его деятельности. Сейчас Порошенко надо постараться выиграть. А если нет возможности, то надо соболезновать тем, кто погиб. Я уверен, что народ на это не поведётся, потому что его все знают», - заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы.

Ранее НСН сообщала, что бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин отреагировал на расследование телеканала «1+1» в отношении гибели брата президента Украины и рассказал о черных скелетах в шкафах клана Порошенко.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не получил необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. В нем за президентское кресло будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский.