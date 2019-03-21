Политолог: Луценко дистанцируется от США, чтобы вернуться в политику

Украинский политолог Вадим Карасёв рассказал НСН, почему Юрий Луценко поспорил с Госдепом США.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мэри Йованович передала ему список «неприкасаемых» лиц, которых нельзя подвергать уголовному преследованию. Об этом он сообщил в эфире Hill.TV, рассказывая о расследованиях коррупции и незаконного присвоения финансовой помощи США на Украине. Генпрокурор назвал неприемлемым действия американского посла и заявил, что никто не сможет заставить его отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.

Украинский политолог Вадим Карасёв увидел в заявлении Луценко политические амбиции и объяснил в эфире НСН, почему генпрокурор Украины воспротивился советам Вашингтона.

«Он демонстративно отказывается от указаний Соединенных Штатов, потому что он там не на хорошем счету. У него вроде даже нет визы, и он был в Штатах только по линии ООН. Поэтому американское посольство и американские кураторы антикоррупционных органов скептически смотрят на деятельность генерального прокурора. И генпрокурор это прекрасно знает. Поэтому Луценко как опытный политик, а не прокурор делает шаг на опережение и упреждение, снимая возможные подозрения влияния наших западных партнеров в деятельности генпрокурора и генпрокуратуры», — пояснил эксперт.

Кроме того, украинский генпрокурор намеренно отстраняется от западного вектора, чтобы вернуться в политику после выборов президента Украины в конце марта, добавил Вадим Карасёв.«Луценко никогда не скрывал, что он временно находится на этом посту и его предназначение — быть в политике. После президентских выборов при любом результате Луценко будет уходить в политику, принимать участие в избирательной кампании на парламентских выборах осенью 2019 года. Поэтому он как бы отползает от западного вектора, не хочет себя тесно с ним ассоциировать. Это может ему принести какие-то политические бонусы в свете его будущей политической карьеры», — сказал собеседникПри этом украинский политолог отметил, что учитывая все заявления, сделанные за долгую политическую карьеру Юрия Луценко и его недолгую карьеру генпрокурора, не все смогут поверить его сведениям о списке «неприкасаемых» лиц, полученном от посла США.Между тем, в Госдепе США заявление Луценко назвали «откровенной фальсификацией», а также объявили, что больше не оказывают финансовую помощь анти-коррупционным расследованиям генпрокурора Украины, пишет The Hill.Напомним, что Юрий Луценко является генеральным прокурором Украины с 12 мая 2016 года. С февраля 2005 года по декабрь 2006 года, а также с декабря 2007 года до января 2010 года он возглавлял украинское министерство внутренних дел. Также Луценко трижды был народным депутатом Украины.