В США заинтересовались попытками Украины помочь Клинтон выиграть выборы

В то время как расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года с целью помочь кандидатуре Дональда Трампа подходит к концу, появляются доказательства попытки Украины помочь сопернице нынешнего главы Белого дома Хиллари Клинтон, сообщает НСН со ссылкой на The Hill.

В среду, 20 марта в эфире телеканала Hill.TV генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что начал расследование утечки финансовых документов главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта во время президентской гонки 2016 года. Украинский генпрокурор допускает, что правоохранительные органы его страны «слили» эти документы американским СМИ умышленно, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон на выборах.

Луценко также сообщил, что американское посольство в Киеве передало ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей в антикоррупционных расследованиях, а также отказалось сотрудничать в деле о незаконном присвоении средств финансовой помощи США на Украине.

«Мы серьезно обеспокоены этим расследованием, для которого мы не видим никаких оснований», — говорится в письме от сотрудника посольства США в Киеве Джорджа Кента, которое Луценко предоставил The Hill.

В Госдепе США назвали заявление генпрокурора Украины о списке неприкасаемых «сфабрикованным» и объявили, что больше финансово не поддерживают анти-коррупционные расследования генпрокурора Украины.

Также отмечается, что в прошлом году один из конгрессменов США обратился к госсекретарю Майку Помпео с просьбой отозвать американского посла из Киева, так как она нелестно отзывалась о президенте Дональде Трампе.

«Такая дисфункция не приносит пользы ни одной из стран, особенно когда Россия скрывается за углом, надеясь восстановить свое влияние в бывшей советской республике. Расследование того, что происходит в посольстве США в Киеве, и пытались ли в Украине повлиять на американские выборы в 2016 году, чтобы помочь Клинтон, являются важными шагами для перезагрузки этих ключевых отношений», — заключает The Hill.