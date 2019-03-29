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Политолог: Коломойский мстит Порошенко за «Приватбанк»

29 Марта 2019 в 17:43
Политолог: Коломойский мстит Порошенко за «Приватбанк»
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН объяснил заявление Коломойского.

Инцидент в Керченском проливе был провокацией президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, действующему главе государства выгодны конфликтные ситуации с Россией.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН назвал это заявление ожидаемым. 

«Он работает против Порошенко. Для Коломойского принципиально важно избавиться от Порошенко на должности президента. Отомстить ему за национализацию «Приватбанка». Поэтому он это говорит. И будет говорить до самых выборов, чтобы внести свою лепту в поражение Порошенко», - пояснил эксперт.

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По его словам, при победе любого кандидата, из тех, кто теоретически может победить, кроме Порошенко, антироссийской риторики на Украине будет меньше.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины пересекли границу России и вошли во временно закрытую акваторию. Российские пограничники задержали корабли и 24 членов их экипажей.

Украинский «Приватбанк», крупнейшим акционером которого был Игорь Коломойский, был национализирован в конце 2016 года. Поводом для перехода кредитного учреждения в госсобственность стала его неплатежеспособность.

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