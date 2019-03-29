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«Бравооооо!». Захарова о попадании Коломойского в «Миротворец»

29 Марта 2019 в 11:02
«Бравооооо!». Захарова о попадании Коломойского в «Миротворец»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором прокомментировала информацию о том, что украинский одиозный бизнесмен Игорь Коломойский включён в базу скандального сайта «Миротворец».

«Встала и аплодирую. Бравооооо! ! Монстр начал пожирать своих создателей», — приводит цитату Захаровой из Фейсбука «Свободная пресса».

Миротворец включил Коломойского в раздел «Чистилище» за нарушение законодательства Украины о гражданстве, участие в дестабилизации общественно-политической жизни в стране и манипуляцией общественно-значимой информацией.

Организаторы сайта, в частности, отмечают, что олигарх, помимо украинского, имеет гражданство Израиля и Кипра. Коломойского также обвинили в незаконном выводе за границу 2 миллиардов долларов из Приватбанка, завышении цены топлива, проданного украинской армии.

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