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Настоящий враг России. Почему Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

23 Ноября 2018 в 12:32
Настоящий враг России. Почему Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
ФОТО: flickr.com // Юрий Кракатец

Политолог Михаил Погребинский в эфире НСН посчитал, что заявление президента Украины об «амбициозной задаче» является частью предвыборной борьбы.

Президент Украины Пётр Порошенко отказался прогнозировать сроки вступления страны в НАТО. По его словам, это амбициозная задача, которую непросто реализовать. Из-за этого глава Украины посчитал неправильным обещание конкретных сроков. В то же время президент страны подчеркнул, что усилия военных, дипломатов и всей страны каждый день способствуют приближению к этой цели. По мнению Петра Порошенко, только вступление в евроатлантическое пространство может гарантировать «и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности». С такими словами президент Украины выступил перед Верховной радой.

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Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН связал заявление Порошенко с предвыборной борьбой в стране.

«Он добился того, что парламент в первом чтении проголосовал за внесение в конституцию документа, в котором определённо сказано, что Украина ставит своей целью стать членом ЕС и НАТО. Он это делает, чтобы показать, что он настоящий враг России и действует решительно. Другие не смогли это сделать, а он сделал. Это всё является элементом предвыборной борьбы. Он ориентирован на электорат запада и центра, который позитивно относится к западной ориентации и НАТО. На этом прозападном поле все его конкуренты (Юлия Тимошенко, Ляшко и другие) топчутся на этом поле. Ему нужно показать, что он главный на этом поле, что надо голосовать за него. Он говорит, что это было бы безответственным называть сроки, поскольку это амбициозная задача. Это логика: вы за меня сейчас проголосуйте, а потом или ишак умрёт, или что-то ещё», - считает политолог.

По словам Михаила Погребинского, Петра Порошенко больше интересуются деньги, а не вступление Украины в ЕС.

«Он верит только в свой гешефт. Это абсолютно беспринципный человек без всяких взглядов и позиций. Он [думает о том], сможет он украсть ещё миллиард или нет», - заключил в эфире НСН Погребинский.

Напомним, 31 марта 2019 года на Украине пройдут выборы президента. Новый лидер будет избран на пятилетний срок. В сентябре действующий глава страны сообщил, что объявит о возможном участии в выборах, когда начнётся избирательная кампания. Известно, что она должна стартовать на Украине 31 декабря.

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