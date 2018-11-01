«На грани срыва мог ему башку снести». Клинцевич об инциденте с украинским политологом

ФОТО: Франц Клинцевич // НСН

Сенатор заявил НСН, что не мог стоять как «рафинированный интеллигент», когда его оппонент оскорблял Россию.

Конфликтом завершилась дискуссия о Донбассе между российским сенатором Францем Клинцевичем и украинским политологом Александром Охрименко. Инцидент произошёл в прямом эфире программы «60 минут». Политолог обвинил Россию в военном присутствии в Донбассе, в ответ на это сенатор заявил, что Киев может объявить Москве войну, и тогда действительно увидит российские войска. После того, как его оппонент несколько раз его перебил, Клинцевич подошёл к нему и дважды дёрнул за бороду. При этом он сказал политологу, что может и «печень прощупать». Ведущая попыталась успокоить участников и перевела тему, чтобы снизить градус дискуссии.

Позже член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН признался, что переживает из-за своей несдержанности. При этом политологу, по его мнению, повезло — мог не ограничиться бородой и снести голову.

«Я, конечно, переживаю за свою несдержанность. Прошу прощения, но у меня, всё-таки, семь лет войны за плечами. Я в жизни никого не оскорбил, я не хамлю, я человек крайне толерантный. Но я не допускаю, когда подобным образом относятся ко мне. Притом когда он говорил глупости, я молчал, начал оппонировать, а дальше началось. Я всё-таки сенатор России, его пригласили на центральный телеканал, а он не даёт сказать, провоцирует. В общем, ему повезло, потому что я был на грани срыва, и мог бы просто снести башку. И я горжусь, что я сдержался», — заявил Клинцевич.

Однако, несмотря на признание несдержанности, сенатор заверил — стерпеть оскорблений страны он не мог. И повести себя иначе ему не позволил статус военного, который не может на глазах у телезрителей стоять как «рафинированный интеллигент».

«Тут есть и вторая составляющая: много людей смотрят, в том числе и те, с кем я служил, работаю — афганцы, десантники. И вести себя, как рафинированный интеллигент, неприемлемо, скажут — струсил, если не ведёшь себя по-мужски. Для меня имеет значение репутация, я веду себя, как должен вести себя офицер и нормальный мужчина. И буду вести себя так», — подчеркнул Клинцевич.

Примечательно, что никто из противоборствующих сторон так и не принёс извинений. Ранее в эфире НСН украинский политолог Александр Охрименко признался, что так и не понял, за что пострадала его борода. При этом он заметил, что не держит зла на российского сенатора, хотя не прочь услышать от него извинения.