«Классический «фейл-кейс». Киев ищет виноватых в крахе украинской экономики

РИА Новости

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что ответственность за развал экономики Украины должна быть коллективной.

Украина стремительно теряет шансы не то, чтобы выйти в лидеры экономического рынка, но даже оказаться в середнячках. Такое заявление сделал главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. По его мнению, с каждым годом в стране все больше осложняется вопрос конкурентоспособности, а шансы занять лидирующие позиции в какой-либо отрасли падают в геометрической прогрессии.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал это замечание справедливым.

«Украина превращается в беднейшее государство, в первую очередь, благодаря таким компаниям, как «Нафтогаз». Там совершенно нерациональное поведение и малоэффективная деятельность в интересах акционеров и высшего менеджмента. То, что на Украине беда, ни для кого не секрет. За 4,5 года страна скатилась в яму и занимает, наверное, последнее место в списках государств по доходам на душу населения, по достатку», - заявил собеседник агентства.

По словам Дудчака, Украина потеряла целые отрасли экономики, развалила промышленность и теперь, действительно, может стать исключительно аграрной державой, как того хотели «кураторы из США».

«Как сказал предыдущий посол США на Украине, страна будет аграрной супердержавой. Я бы его поправил: супер-аграрной державой, потому что в стране убивается промышленность и перспектив развития у нее не так уж много. Если нет промышленности, население разбегается во все стороны. Потери уже составили больше 10 млн человек. Годы после майдана также ускоряют процесс ликвидации Украины как государства технически и технологически развитого», - подчеркнул экономист.

Эксперт согласился с заявлением главы «Нафтогаза», что на Украине скоро переведутся квалифицированные кадры.

«В этом большая доля правды, но кто бы об этом заявлял. Понятно, что заявления «Нафтогаза» связаны с приближающимися выборами. Сейчас все будут обвинять всех в том, что произошло, хотя ответственность должна быть коллективной. Те политики, которые пришли к власти путем переворота, будут перекладывать ответственность друг на друга и убеждать население в том, что именно их оппоненты, бывшие ранее соратниками по цеху, во всем виноваты. А сами они все бы сделали правильно, если бы им не мешали. Такая предвыборная стратегия», - заключил Александр Дудчак.

Ранее Дудчак заявлял НСН, что на Украине творится беспредел и происходят рейдерские захваты, а люди вынуждены жить в заложниках у киевской власти. Экономист уверен, что все это закончится массовой миграцией, после которой в стране станется 10-15 миллионов человек.