«Афера Нафтогаза». Зачем Украине газ, если население не может за него платить

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что компания «Нафтогаз» является «огромной аферой», которая «вымывает деньги из страны». Политик отметил, что украинцев обманывают. Страна «не слезла с российской газовой иглы» и всё равно закупает тот же газ через европейские страны, «реверсным путём». Он также акцентировал внимание на том, что в стране подняли цены на голубое топливо. По его словам, украинцы «переплачивают в 6-8 раз».
Вопрос высоких цен на газ в Украине встает уже не первый раз. Уже ни для кого не секрет, что население страны недовольно таким положением вещей. Так, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что поднятие газовых тарифов в стране может спровоцировать волну открытых протестов среди населения.
«На Украине были проведены социологические исследования - более 80 процентов не могут платить. Пенсии и зарплаты не позволяют им этого. Это будет коллапс и серьезно скажется на выборах, если о таковых можно говорить на Украине. Думаю, что они подталкивают украинский народ к реальному восстанию против этой тирании», — рассказал Олейник.
В свою очередь украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что политика, в том числе в сфере экономики, которую проводит сегодня украинская власть, закончится массовой миграцией населения в другие страны.
«Сейчас на Украине творится беспредел. Происходят рейдерские захваты, наказание никто не несет, националистические банды творят, что угодно. Люди вынуждены жить в заложниках у этой власти. Многие "навострили лыжи" в Польшу, в Россию. На территории Украины, если будет такой сценарий, останется 10-15 млн человек», — заявил Дудчак.Напомним, ранее эксперты агентства Bloomberg сообщили, что экономическая ситуация на Украине обострилась настолько, что может перерасти в хаос. При этом с 2015 года Украина получает финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ). За это время из обещанных 17,5 млрд долларов в распоряжении Киева уже оказался 8,7 млрд долларов.