Генерал-майор ФСБ: Мы имели право утопить украинские катера

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Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что российские пограничники обошлись с украинскими нарушителями в Керченском проливе «очень гуманно».

Украинские моряки в ходе провокации, устроенной в Керченском проливе 25 ноября, не получили прямых полевых ранений. Об этом сообщил в ходе брифинга в субботу, 8 декабря, начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов. По его словам, несколько моряков получили ранения осколками разрушившейся обшивки корпуса катера. Также в ФСБ опровергли блокаду украинских судов в Керченском проливе, пишет Газета.ру

Заявления о блокаде неоднократно звучали со стороны Киева. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН обвинил Украину во лжи, добавив, что это «любимое оружие Порошенко».

«Украинцы врут, как всегда. Ложь – это их основное оружие сегодня. Никто никаких запретов для прохождения украинских судов через Керченский пролив не организовывает. Если судно в установленном порядке сделало заявку, ему даже выделяют лоцмана для прохождения. Это нужно для безопасности движения судов в Керченском проливе в принципе и для конкретного корабля, который проходит фарватер. Лоцман просто проводит судно по безопасному маршруту. Никто и ничего с нашей стороны не закрывал. Со стороны Украины идет манипуляция, рассчитанная на обывателя, который не понимает, что там вообще происходит», - заявил собеседник агентства.

Михайлов отметил, что по регламенту нарушившее границу РФ иностранное судно, не отвечающее на запросы пограничников, должно уничтожатся в течение 20-30 минут. К украинским нарушителям российское пограничники проявили «невероятное терпение и гуманизм».

«Провокация заключалась не в том, что мы останавливали украинские катера, а в том, что они «пытались поиграть» с нашими пограничниками. Нарушителей должны были утопить через 30 минут после того, как те проникли в наши воды и не отвечали на запросы. Но российские пограничники при этой нелепой игре в «казаки-разбойники» проявили невероятное терпение и гуманизм по отношению к своим противникам на американских судах. Восемь часов длились игры в кошки-мышки. Если учесть, что судно пересекло госграницу в 7 часов утра, не отвечало ни на какие запросы, через 20-30 минут это судно должно было лежать на дне. А морякам надо было предоставить шлюпку с веслами и отправить домой», - пояснил генерал-майор ФСБ в запасе.

Михайлов уверен, что все проблемы можно было бы решить в течение часа, если бы украинские катера остановились.

«Их бы провели при помощи российского лоцмана через Керченский пролив до места пребывания – в Мариуполь. Все проблемы были бы урегулированы через час», - заверил собеседник НСН.

Он считает, что Керченский пролив в течение еще долгого времени будет предметом нападок на Россию, и это уже никого не удивляет. Что же касается введения военного положения в граничащих с Россией украинских областях, то, по мнению генерал-майора ФСБ, это требует серьезных ответных мер.

«Сам факт введения военного положения на границе РФ требует ответных мер со стороны Москвы. Никого не должно удивлять, что при концентрации вооруженных сил и техники со стороны Украины, мы тоже должны поступать соответственно. Просто мы пока на этого в политическом плане не особо реагируем», - заключил Александр Михайлов.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.