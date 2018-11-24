«Киев грабит УПЦ». Почаевскую лавру отобрали, Киево-Печерская на очереди

РИА Новости

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал беззаконием отъем Почаевской лавры у канонической Украинской православной церкви.

Передача зданий Свято-Успенской Почаевской лавры общинам верующих была справедливой, а то, что сегодня делает Минюст Украины, является беззаконием. Такую оценку действий украинских властей дал в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин.

«Происходит беззаконие. По сути, сейчас пытаются оспорить абсолютно справедливую передачу общинам верующих тех зданий, которые этими общинами были построены и поддерживались веками. Украина получила эти здания в собственность, потому что большевики наглым образом отняли их у церковных общин. Теперь плодами беззакония большевиков пользуются беззаконники на Украине, которые пытаются объявить собственностью государства то, что было построено не государством, а общинами верующих людей. Киевская власть вновь пытается ограбить церковь, чтобы передать храмы тем неканоническим церковным образованиям, которые к православной церкви не имеют никакого отношения, и будут управляться из Стамбула или Вашингтона. Исторически они очень мало связаны с теми общинами монахов и мирян, которые эти храмы строили», - заявил собеседник агентства.

Священнослужитель напомнил, что отобрать у УПЦ МП Почаевскую и Киево-Печерскую лавру власти Киева уже пытались, но сделать это при помощи радикалов не получилось - на защиту святынь встали православные. Теперь Порошенко действует хитрее.

«Я давно говорил, что украинские власти будут действовать не через мобилизацию радикалов и уличные акции, а через всякие псевдо-юридические шаги. Именно это мы видим теперь, когда меньшая инстанция отменяет решение большей, то есть Минюст отменяет решение кабинета министров Украины. Я уверен, что будут еще законопроекты, которые направлены на отнятие собственности у Украинской православной церкви, а также возможности для этого получат исполнительные органы власти. Уличные бои украинской власти сейчас невыгодны, потому что люди объединятся и выйдут на защиту своих храмов и святынь. Этого власти Киева и их заокеанские хозяева боятся, поэтому будут действовать через указы, отмену решений о передаче собственности и так далее. В течение нескольких лет это может подействовать. Страна привыкнет к псевдо-юридическим решениям и сам захват может пройти малозамеченным. Вот так приедет кто-то в шесть утра с полицией и бумагами и займет Почаевскую или Киево-Печерскую лавру», - считает протоиерей.

Он уверен, что Киево-Печерская лавра тоже находится под ударом, потому что собственником храмового комплекса является Украинское государство. Община монашествующих, конечно, имеет договор на аренду и пользование, но никто больше не даст гарантий, что документ не аннулируют, как было сделано в Почаевской лавре.

«Увы, достаточно легко представить дело так, что договор аренды и пользования может быть признан несоответствующим какой-нибудь малозначимой норме, а после отменить его или переписать. Верующие, приходящие в Почаевсвую лавру, в страшном сне не могли себе представить, что станут паствой некоего Киевского патриархата! Все это имеет политическую подоплеку и делается только для того, чтобы отобрать лавры и храмы, построенные Россией, организациям, которые будут руководиться антироссийски настроенными силами, чтобы союз либералов и бандеровцев через проповеди и молитвы говорил о вражде Украины и России», - заключил протоиерей Всеволод Чаплин.

Накануне Минюст Украины отменил решение о передаче УПЦ МП здания Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных ей в 2003 году. Теперь стоит вопрос о месте проживания 200 монахов и 50 послушников.

Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов ранее назвал отмену передачи лавры «давлением на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы». Он добавил, что власти страны могут только силой выгнать священников и монахов из сооружений. В самой лавре уже заявили, что киевская власть взяла курс на уничтожение монашества на западе Украины.