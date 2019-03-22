Эксперт: Бойко и Медведчук приехали к Медведеву для спекуляций на газе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности объяснил в эфире НСН, зачем приехали в Москву украинские политики.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и руководителем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Премьер обсудил с ними вопросы газового взаимодействия России и Украины.

Инициаторами встречи были украинские политики, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«У Бойко и Медведчука и так имидж пророссийских политиков. Но сейчас им терять уже нечего, буквально неделя осталась до выборов, и они идут ва-банк, показывая: «мы сейчас приехали из Москвы, сейчас решили все вопросы. Если вы проголосуете за нас, у нас есть готовое решение всех наших газовых проблем». Я не исключаю, что они будут заявлять, что не только договор на транзит обсуждали, но и решили весь этот вопрос. И что если Бойко станет президентом, он точно его подпишет. Они могут заявлять, что решили вопрос о поставках газа на Украину, что быстро поднимет уровень жизни в стране. И на этой истории будут пиариться всю оставшуюся неделю», - поясняет собеседник НСН.

Однако он считает, что в реальности ни о каком продлении договора о транзите газа речи не идет, потому что по нему приняты решения Стокгольмского арбитража.

«Газпром» их оспаривает, плюс он подал иск о расторжении этих договоров. По логике «Газпрома», с 2017 года, с момента решения арбитража договор не действует. Если договор в стадии расторжения, как его можно продлить? Заявления Медведчука и Медведева не соотносятся с реальными действиями «Газпрома». Он не хочет продлевать этот договор и продлевать его не будет. Подписание нового договора на транзит обсуждается. И я думаю, что «Газпром» готов подписать новый договор даже на поставку. Он никогда не отказывался от этого. Это наоборот «Нафтогаз» не хочет закупать газ напрямую у России. Он покупает российский же газ, но задорого у посредников. Так что вся эта история нужна этим украинским политикам, а не «Газпрому», - указывает эксперт.

Медведев же украинских гостей принял потому, что России тоже терять особо нечего. «На Украине нет такого негатива к Медведеву: они все на Украине друг друга обвиняют, что они все там агенты Путина. Весь негатив направлен на него. Поэтому понятно, что с президентом встречаться было невозможно. С Медведевым такого нет. Они же показывают, что договорились с высшим руководством России», - заключил Юшков.

Напомним, 30 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Фаворитом предвыборной гонки сейчас является комик Владимир Зеленский. На второй позиции бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко. А за ним следует «пророссийский» кандидат Юрий Бойко.