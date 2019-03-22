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Кандидат в президенты Украины попросил Медведева о прямых поставках газа

22 Марта 2019 в 17:25
Кандидат в президенты Украины попросил Медведева о прямых поставках газа

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Кандидат в президенты Украины Бойко заявил, что Москва и Киев должны заключить контракт на прямые поставки российского газа, передает телеканал «112». Он сообщил, что готов предложить варианты продления контракта по транзиту газа из России по территории Украины.

По словам Бойко, сейчас ситуация сложилась в этом плане ненормальная, так как газ поставляется на Украину через Европу.

В свою очередь, глава российского правительства отметил, что пока не получал по этому поводу «каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине».

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, почему Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию.

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