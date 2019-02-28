Экс-депутат Рады: Недостаточно посадить одного только Порошенко!

Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в том, что Зеленский сможет выполнить свое обещание отправить нынешнего президента Украины за решетку.

Продюсер, актер, а ныне и один из кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский, пообещал что если станет главой государства, один из его соперников сядет в тюрьму. «Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» - написал он в Facebook, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко. Зеленский заявил, что нынешнее правительство страны хочет «забрать с собой украденное у народа и армии», сообщает «РИА Новости».

Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил НСН, что для ликвидации коррупции в стране, посадить одного только Порошенко будет недостаточно.

«Ведь система – это не один Порошенко, хотя он и человек, который позволяет этой системе работать и активно участвует в ней. Речь должна идти о всех чиновниках, которые сегодня занимают те или иные посты, в отношении которых есть подозрения в коррупционных действиях. Если ты вышел бороться за самый высокий пост в стране, надо жестко и бескомпромиссно вести себя в отношении тех людей, которые по твоему глубокому убеждению являются коррупционерами», - сказал он.

Политик добавил, что сегодня украинцы хотят, чтобы те, кто совершает преступления несли за это ответственность.

«Запрос в обществе на это серьезный. Были ожидания после майдана, когда было много громких слов. Потом пришли люди, сели в кабинеты, забыли обо всем и начали грабить страну. Разочарование колоссальное. Тот политик, который хочет войти в историю, реально стать политиком, а не просто богатым человеком, должен совершить поступок, действия, которые вызовут положительные отзывы в сердцах миллионов людей. Борьба с коррупцией должна быть не имитацией, а реальной борьбой», - заключил Килинкаров.



При этом по словам Килинкарова, часть избирателей пока не уверена в том, что Зеленский сможет принять такое жесткое решение. Несмотря на это, у него есть одно неоспоримое преимущество – он человек новый, поэтому ему могут многое простить.

«У него есть право на ошибки, потому что неопытный, потому что в первый раз. Пока он формирует позитивную повестку, дарит позитивные эмоции. Однако у людей двойное чувство в отношении Зеленского – а готов ли он бороться до конца? Готов ли он выполнять определенные взятые на себя обязательства? Это большой вопрос. Одно дело шутки, одно дело предвыборная кампания, а другое - реальные решения, за которые надо брать на себя ответственность», - считает Килинкаров.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. ЦИК Украины в этот раз зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны – 44 человека. По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский является лидером в рейтинге кандидатов и почти на 9% опережает действующего главу государства Петра Порошенко, который выдвинул себя на второй срок. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее в эфире НСН бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Порошенко в случае проигрыша сбежит от Зеленского. «Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», - считает Соскин.