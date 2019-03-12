Дипакадемия: Нарушая договор о дружбе, Украина очерняет себя

Профессор Дипакадемии МИД в эфире НСН заявил, что Украина по примеру США соблюдает международное право лишь, когда ей это выгодно и удобно.



Российский МИД направил ноту протеста Киеву из-за нарушений Договора о дружбе. Документ, напомним, по инициативе Украины прекратит действие с 1 апреля.

Киев, как отмечается в ноте, нарушил шестую статью договора, согласно которой стороны обязуются «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны».

Однако, Украина ратифицировала меморандум по поддержке операций НАТО и закрепила в Конституции стратегический курс на получение членства в Североатлантическом альянсе.

Также Киев внес в военную доктрину поправки, в которых вступление в НАТО называется стратегической целью.

Россия указала и грубое нарушение Украиной статьи, по которой стороны обязаны гарантировать «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств» и содействовать созданию равных возможностей для изучения русского языка на Украине и украинского языка в России. Киев, как отмечается в ноте МИДа, действует как раз вопреки этому пункту.

Москва призвала соблюдать двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле.

, обсуждая сдействия Киева, указал, что Украина, как и США, соблюдает нормы международного права лишь тогда, когда это ей выгодно.

«До 1 апреля должен договор соблюдаться, потому что это норма международного права. И если Киев разрывает отношения, делает это корректно, то в любом случае он должен придерживаться всех пунктов прописанных в Соглашении до прописанной даты. А если будут нарушения, то вторая сторона должна реагировать. И нота протеста в этой ситуации вполне логична. Украина нарушила договор», - уточнил специалист.Напомним, президент Петр Порошенко объявил о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенном между Киевом и Москвой, еще в конце прошлого года. После этого он разорвал еще несколько совместных документов.

«Украина дискредитировала себя в вопросах международных отношений, в правовом поле и таким образом дополнила о себе негативное представление в мировом сообществе. Раз Киев на данный момент патронирует Вашингтон, которому по большому счету вообще наплевать на международное право, то Украина ведет себя соответствующим образом. Фактически когда нужно, страна в своих политических целях прикрывается международным правом, когда невыгодно – она его тут же нарушает. Нет органа, который бы контролировал исполнение договоров, есть только добрая воля. Может быть, ООН может за этим процессом наблюдать…Обращение в суд по этому поводу, как правило, затем формирует негативные экономические последствия. В эту страну не будут поступать инвестиции», - резюмировал

В официальной ноте протеста указывается, что антинародные действия властей, нарушающие основные права своих же граждан, приведут к тому, что они «оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор».