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Царев: Победа Зеленского повысит шансы на возвращение Донбасса

1 Апреля 2019 в 11:01
Царев: Победа Зеленского повысит шансы на возвращение Донбасса
Политик рассказал в эфире НСН, как в случае победы Зеленского во втором туре будет происходить возвращение Донбасса на Украину.

После первого тура президентских выборов на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. Во второй тур вышел также действующий президент страны Петр Порошенко (16,65%).

Украинский политический деятель Олег Царев считает, что в случае победы Зеленского во втором туре повышаются шансы возвращения Донбасса на Украину.

«Я исхожу из того, что президентом станет Зеленский. Он говорил, что готов встречаться с Владимиром Путиным и что ситуацию с Донбассом надо урегулировать. Я не уверен, что это вариант урегулирования понравится жителям Донбасса. Но шансов, что Донбасс вернется в состав Украины больше, чем при Порошенко», - сказал он в эфире НСН.

Однако, полагает политик, это возвращение не будет простым. «В случае возвращение Донбасса, там будет что-то вроде геноцида или каких-то воспитательных лагерей. Сейчас многие политики на Украине говорят, что население Донбасса надо перевоспитывать», - заключил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен беседовать с Владимиром Путиным.

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