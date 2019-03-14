Басурин сравнил потери ДНР и ВСУ

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики прокомментировал заявление депутата Рады о «космических» потерях украинской армии.

Депутат Верховной рады, основатель национального батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил о «космических потерях в рядах ВСУ на юго-востоке страны. По словам парламентария были убиты более тысячи украинских военных без учета погибших от «ранений, инсультов и самоубийств». Также Билецкий добавил, что несмотря на это Киев так и не смог продвинуться в урегулировании конфликта.

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с НСН отметил, что слова Билецкого нуждаются в уточнении. Не совсем понятно, о потерях за какой период он говорит.

«Все зависит от того, о чем идет речь. Если вопрос о потерях за весь период, то космические. А если они говорят о потерях за последнее время, то, можно сказать, что сейчас ситуация стабилизировалась. Применяется стрелковое оружие, гранатометы, иногда – ПТУРы (противотанковая управляемая ракета – НСН) и не более того. Так что вопрос в том, как это подается. Если за все время, начиная с 2014 года, то, я тоже считаю, что потери космические», - пояснил Басурин.

Также собеседник НСН оценил потери, которые понесли бойцы ДНР с начала вооруженного конфликта, то есть – с 2014 года.

«В любом случае, каждая смерть – это потеря, и, можно сказать, космическая потеря. Сопоставлять можно пропорции при обстреле и обороне, это примерно 1 к 5 согласно научному подходу, который существует сегодня. То есть, если нас – единица, то ВСУ – 5 частей», - отметил Басурин.

Напомним, ранее СМИ сообщали о слабой дисциплине в рядах ВСУ. Так, НСН писала, что 6 марта бойцы ВСУ расстреляли своего командира потому, что тот запретил им употреблять спиртное.